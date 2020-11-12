نشرت وزارة الصحة، أمس الأربعاء 11 نوفمبر 2020، الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 811 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أعلى حصيلة منذ بداية الوباء..الجزائر تسجّل 811 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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