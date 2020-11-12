وزيرة الدّاخلية الإيطالية: علينا انشاء قنوات هجرة نظامية و منح تصاريح إقامة مؤقتة لمن يأتي للعمل في بلادنا

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي،أمس الاربعاء،في تصريح لصحيفة (إل جورنالي) إن “علينا إنشاء قنوات هجرة نظامية، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة لمن يأتون للعمل”.
ووفق ما ذكرته وكالة” أكي” أوضحت الوزيرة لامورجيزي أن “تدفقات الهجرة انخفضت في الأيام الأخيرة إلى حد ما، لكننا مررنا بلحظات صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخطيرة التي شهدتها تونس”.
ووصفت الوزيرة الإتفاق مع تونس بأنه “ليس حصارا بحريا قد يمثل عملا حربيا”، بل “نضع بالاتفاق الكامل معها طائرات وسفن، خارج مجالها الجوي والبحري بالتأكيد، للإنذار المبكر والتحذير عند رصد انطلاق قارب ما ووقفه فورًا، نظراً لكون تونس بلد آمن، يكاد لا يطلب مواطنوه اللجوء أبداً.”
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