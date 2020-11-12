الشرطة الهولندية تفتح تحقيقاً بعد سماع أعيرة نارية في السفارة السعودية بلاهاي

قالت الشرطة الهولندية إنها تجري تحقيقا بعد سماع أعيرة نارية بالسفارة السعودية، فجر اليوم الخميس، ولم يصب أحد في الواقعة.
وذكرت الشرطة أن دوي أعيرة نارية تردد من المبنى الواقع في لاهاي قبيل الساعة السادسة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).
ولم يتسن لمتحدثة باسم الشرطة تقديم مزيد من التفاصيل.
مونت كارلو الدولية / رويترز
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