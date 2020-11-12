السعودية / جرحى إثر إعتداءٍ بالمتفجّرات داخل مقبرة لغير المسلمين

أعلنت مصادر إعلامية وقوع إعتداء بالمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية، وأنباء أولية عن وقوع جرحى.
وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان نقلته "فرانس بريس"، أن "هجوما بالمتفجرات نُفذ اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن الهجوم تم خلال تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف في الحادي عشر من نوفمبر.
وأدانت الخارجية الفرنسية في بيانها الهجوم، مؤكدة أنه الهجوم "غير مبرر" و"جبان"، تم أثناء وجود عدد من القناصل من بينهم القنصل الفرنسي في السعودية.
سبوتنيك
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