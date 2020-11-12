إيفوب: 60% من الفرنسيين لم يحترموا إجراءات الحجر الصحي العام

كشف استطلاع رأي أجراه معهد "إيفوب" الفرنسي المتخصص في تقييم الأداة في الحياة الثقافية الفرنسية، أن 60% من الفرنسيين لم يحترموا اجراءات الحجر الصحي العام المفروضة منذ 30 أكتوبر الماضي ويستمر حتى مطلع ديسمبر القادم في فرنسا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة الموجة الثانية للوباء.

وقال معهد إيفوب، حسبما ذكرت قناة (سينيوز) الاخبارية اليوم الخميس،

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إن أكثر من نصف الفرنسيين انتهكوا اجراءات الحجر الصحي العام مرة واحدة على الأقل مستخدمين شهادة السفر لأغراض غير تلك المشار إليها أو عن طريق استقبال العائلة أو الأصدقاء.



وأضاف المعهد أن التجاوز الأكثر شيوعا والذي تم تنفيذه بالفعل من قبل 24% من الفرنسيين الذين

تم استجوابهم، يستخدم بشكل أساسي شهادات السفر لأسباب غير تلك المذكورة.



وأشار المعهد إلى أن 17% من الفرنسيين تجاوزوا الوقت المسموح به للتنزه وهو ساعة واحدة فقط ،كما التقوا أيضا بأفراد من عائلاتهم في تجمعات بنسبة 23% بزيادة 8 نقاط مقارنه بالموجة الاولى للفيروس في موسم الربيع والأصدقاء بنسبة 20%.

يذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه عبر الإنترنت مع عينة من الفرنسيين بلغ عددهم 2030 من اعمار مختلفة تبدأ من 18 عاما و1094 موظفا.