أفغانستان تسجل 186 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 592 اختبارًا تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1591 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 35 ألفًا و24 شخصا.
يٌشار إلى أنه تم اختبار ما لا يقل عن 127 ألفًا و882 شخصًا حتى الآن في المعامل الحكومية الأفغانية، بينما لا يزال هناك 6180 حالة نشطة في البلاد.
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