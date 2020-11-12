ألمانيا تسجل نحو 22 ألف إصابة و212 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، تسجيل 21 ألفاً و866 إصابة بفيروس كورونا و 212 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض، لافتا إلى أن النصيب الأكبر من الإصاباتتركز في مدينة دسلدورف.
يشار إلي أن 727 ألفا و553 شخصا أصيبوا في ألمانيا بالفيروس التاجي، حتى الآن وسجلت السلطات11 ألفا و976 حالة وفاة مرتبطةبمرض كوفيد -19، وأبلغ معهد روبرت كوخ بالفعل عن تعافي 467 ألفاً و720 مصاباً من فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن شركتي بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، أعلنتا أنهما على وشك الحصول على تصريح لاستخدام لقاح لفيروس كورونا الذي ينتظره الملايين حول العالم.
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