التشيك تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

سجلت جمهورية التشيك 8 آلاف و925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الخميس أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس أمس الأربعاء؛ لترتفع بذلك
وأشار الراديو إلى أن 7 آلاف و890 شخصا يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 147 ألفا و994 حالة.
وتمكنت جمهورية التشيك من تجاوز الموجة الأولى من فيروس كورونا دون أن تتضرر نسبيا، حيث نادرا ما كانت تسجل أكثر من 200 حالة في اليوم قبل شهر سبتمبر الماضي، لكنها تعرضت لاحقا لضربة شديدة في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا عودة الفيروس
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