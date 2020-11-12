1407 إصابات جديدة بكورونا فى الفلبين

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الفلبين إلى 402 ألف و820 حالة، عقب تسجيل 1407 حالات إصابة جديدة.
ذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الخميس، أن حصيلة
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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