وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع مسئول أمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا، إليوت أبرامز في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع إليوت أبرامز، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها إيران وسوريا والعراق.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، فضلًا عن تطورات الأوضاع في فنزويلا.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة إليوت أبرامز، مؤكداً العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الدولتين، والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.