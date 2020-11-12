الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مسن فلسطيني في بيت أمر

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالضرب على مسن فلسطيني، أثناء قطفه ثمار الزيتون في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المسن محمد عبدالحميد الصليبي 77 عامًا، أثناء عمله في قطف ثمار الزيتون في أرضه القريبة من مستوطنة

"بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين جنوب غرب البلدة.وأشارت إلى أن جنود الاحتلال حاولوا منع المسن من العمل في أرضه، وبعد أن رفض الانصياع لهم وأكمل قطف ثمار زيتونه، انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح بأعقاب البنادق، وأجبروه على مغادرة المكان تحت تهديد السلاح.وفي السياق.. جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي شرق قرية يانون جنوب شرق نابلس.قال مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، لـ"وفا": "إن أعمال التجريف التي يقوم بها المستوطنون وجنود الاحتلال، تهدف إلى توسعة المستوطنات المحيطة بقرية يانون".وأوضح أن عمليات التجريف تتركز في محيط البؤرة الاستيطانية التي تحمل رقم 777 المقامة على جبل عبدالله شرق يانون.