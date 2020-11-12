ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن إنفجارا قد وقع فى في مدينة هلمند، جنوبي أفغانستان، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.
وقال المتحدث باسم حكومة مقاطعة هلماند، جنوبي أفغانستان، محمد عمر زواك، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار سيارة وسط منطقة لاشكار جاهعاصمة المقاطعة الأفغانية، وفقا لسبوتنيك.
وأضاف زواك قائلا "كانت قنبلة لاصقة تلك التي استهدفت سيارة صباح اليوم في مدينة لاشكار جاه، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين".
وذكر المسؤول الأفغاني أن الشخص الذي قتلكان صحفيا، مضيفا أن جميع الضحايا مدنيين. واستطرد المسؤول أنه بدأ تحقيق في الحادث.
تعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي ناتو من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى إنفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.