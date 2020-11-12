أفغانستان.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى إنفجار

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، أن إنفجارا قد وقع فى في مدينة هلمند، جنوبي أفغانستان، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وقال المتحدث باسم حكومة مقاطعة هلماند، جنوبي أفغانستان، محمد عمر زواك، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار سيارة وسط منطقة لاشكار جاه

عاصمة المقاطعة الأفغانية، وفقا لسبوتنيك.

وأضاف زواك قائلا "كانت قنبلة لاصقة تلك التي استهدفت سيارة صباح اليوم في مدينة لاشكار جاه، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

وذكر المسؤول الأفغاني أن الشخص الذي قتل

كان صحفيا، مضيفا أن جميع الضحايا مدنيين. واستطرد المسؤول أنه بدأ تحقيق في الحادث.

تعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي ناتو من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.