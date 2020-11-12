مستشار بايدن لمكافحة كورونا يوصي بإغلاق عام

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كورونا في امريكا
بعد ان اعطى الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن الاولوية لملف كورونا أوصى مستشاره لمكافحة الفيروس المستجد، مايكل أوسترهولم، بإغلاق البلاد لفترة من 4 إلى 6 أسابيع، من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.
وشدد أوسترهولم، في توصيته على ضرورة دفع الأجور طيلة تلك الفترة للعاملين لتعويضهم عن الخسائر المادية، مشيرا الى أن الإغلاق خلال تلك الفترة سيساعد بشكل كبير في السيطرة على تفشي الفيروس، وتعافي الاقتصاد.
وقال: “بينما ينتظر العالم لقاحا، يمكن أن يؤدي الإغلاق على مستوى البلاد إلى تقليل عدد حالات الإصابة الجديدة والاستشفاء إلى مستويات يمكن التحكم فيها”، لافتا الى أن “الحكومة يمكن أن تقترض ما يكفي لتغطية حزمة المساعدات المالية للأفراد والحكومات المحلية أثناء الإغلاق”.
وفي وقت سابق حذّر أوسترهولم، من أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا سوف تتزايد بسرعة، مشيرا إلى احتمال أن تصل الإصابات إلى 200 ألف حالة يوميا.
وأضاف أنه ليس من المفاجىء بالنسبة له أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تجاوز أعداد الإصابات أكثر من 200 ألف حالة يوميا.
وتم تعيين أوسترهولم، يوم الإثنين الماضي، في المجلس الاستشاري لبايدن، المكون من 12 عضوا، والمعني بتقديم المشورة للفريق الانتقالي حول خطة للسيطرة على جائحة كورونا.
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