حارس “الأسود”: اهتمام المغاربة بإشبيلية أصبح ينافس متابعتهم لـ “البارصا والريال”

كشف ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني، أن اهتمام المغاربة بفريق إشبيلية أصبح ينافس اهتمامهم بفريقي برشلونة وريال مدريد.

وقال بونو، في حديثه مع راديو “ماركا”: “اهتمام الناس ومتابعهم لاشبيلية في المغرب يتضاعف كل مرة علی غرار ما وقع مع ديبورتيفو لاكورونا خلال فترة النيبت، سابقا كان الاهتمام ببرشلونة والريال، وحاليا هناك اهتمام كبير بفريق اشبيلية، وهو ما يزيد من شعبية الفريق علی المستوی العالمي”.

ويضم فريق اشبيلة 4 لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من ياسين بونو، منير الحدادي، يوسف النصيري والوافد الجديد أسامة الادريسي.

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