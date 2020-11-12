وفاة القيادي الاستقلالي ورئيس جماعة هرهورة السابق فوزي بنعلال

توفي، اليوم الخميس، القيادي في حزب الاستقلال، فوزي بنعلال.

وأعلن عن وفاة بنعلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما وافته المنية في منزله في حي الرياض في العاصمة الرباط.

ونعت شخصيات سياسية بنعلال، الذي شغل منصب عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.

وكان بنعلال رئيسا سابقا لجماعة الهرهورة، ورئيسا سابقا لاتحاد تمارة.