مدة مشاهدة المغاربة للتلفاز ترتفع بـ7 دقائق خلال أسبوع

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، مدة 3 ساعات و54 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية بشكل يومي.

وزاد معدل مشاهدة القنوات الوطنية، في الأسبوع الممتد بين 04 و10 نونبر الجاري، بمدة 7 دقائق مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه، والذي بلغت مدة مشاهدة التلفاز فيه 3 ساعات و47 دقيقة.

وواصل المسلسل التركي الوعد سيطرته الأسبوعية على قائمة الأكثر مشاهدة، إذ تابع إحدى حلقاته 8.10 مليون مشاهد.

وتعكس الأرقام المذكورة مدى إقبال الأسخاص، الذين يتجاوز عمرهم 5 سنوات على 8 قنوات وطنية، هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.