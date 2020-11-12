العثماني: في اللحظة الحاسمة في مواجهة كورونا نحتاج إلى أعلى درجات الحيطة

‏وسط تداول عدد من الأخبار الزائفة حول اللقاح المرتقب تعميمه في المغرب ضد كورونا، دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للحيطة والحذر.

وقال العثماني في تغريدة له على موقع تويتر، إن “المغرب‬ في هذه اللحظة الحاسمة من مواجهة جائحة ⁧‫كوفيد_19‬، نحتاج إلى أعلى درجات الحيطة من الأخبار الزائفة، وتروج حاليا وثائق مزيفة مثل وثيقة بالفرنسية حول استراتيجية ضد كورونا‬، ومشروع قانون مزعوم يتعلق بإجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا، وكلاهما مفبرك”.

يشار إلى أنه على إثر تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري يزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19″، أكد مصدر موثوق أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة، كما نفى ذات المصدر وجود هذا المشروع.

وفي ذات السياق، وزارة الصحة نفيا قاطعا صحة وثيقة باللغة الفرنسية تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تحمل اسم: استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ 19مؤرخة ب31أكتوبر 2020.

وأكدت الوزارة، أن كل وثيقة رسمية حول هذا الموضوع صادرة عن الوزارة ستكون موضوع بلاغ صحفي رسمي، داعية إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه الوثائق غير الصحيحة.