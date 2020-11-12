طقس الخميس.. سحب منخفضة وتوقع نزول قطرات مطرية جد خفيفة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة بالواجهة المتوسطية حيث الفرصة لنزول قطرات مطرية جد خفيفة.

وسيكون الطقس غائما بكل من وسط البلاد ومنطقة سوس والأطلسين الكبير والصغير مما سيعطي أمطارا أو زخات مطرية متفرقة. وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة من الجنوب بالجنوب-الشرقي ومن الجنوب بالمنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الغرب إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و16 درجة بالجنوب الشرقي والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى، وستكون بين 16 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط و والماس، والجنوب الشرقي والسهول الأطلسية، وما بين 25 و31 درجة بمنطقة سوس والسهول الغربية للأطلس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 32 و37 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائح بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.