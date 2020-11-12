ما لا تعرفه عن المقاتلة F-35 التي وافقت أمريكا عليها للإمارات

الخميس 12 نوفمبر 2020

تنتمي المقاتلة F-35 الأمريكية إلى مقاتلات الجيل الخامس الذي يعتبر الأكثر تطورا بالعالم، وتتميز بقدرتها الواضحة على المناورة وتفادي رصدها من قبل الرادارات العسكرية.



وتعد الطائرة ثاني مقاتلة من الجيل الخامس التي تدخل الخدمة الأمريكية وأول مقاتلة شبح أسرع من الصوت.

تعتبر القوات الجوية الأمريكية الطائرة المقاتلة الهجومية f35 حجر الزاوية ضد أنظمة الدفاع الجوي للعدو، بفضل المستشعرات وأنظمة المهام المتقدمة.

وتحوي طائرة F-35 حزمة من أجهزة الاستشعار المتكاملة، هي الأقوى والأشمل من أي طائرة مقاتلة في التاريخ.

تمتاز الطائرة بمدى رادار واسع يسمح لها بكشف الطائرات المعادية مبكرا، وتمتلك قدرات إضافية للتشويش على الرادارات المعادية من مسافات بعيدة.

كما تمتلك المقاتلة الشبح قدرات على الاختفاء عن شاشات الرادار، وتستطيع ضرب أهداف أرضية دون الحاجة للاقتراب منها بفضل صواريخها الموجهة.

وبإمكان الطائرة حمل أسلحة متنوعة، بينها قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ موجهة جو جو، فيما لم تتأكد الأنباء بشأن قدرتها على حمل رؤوس نووية.

بحسب تقارير إعلامية، فإن تكلفة خوذة الطيار الواحدة تبلغ نحو أربعمائة ألف دولار، وتمكن الخوذة الطيار من رؤية الأرض بوضوح في الليل والنهار وكل أجهزة الطائرة الحيوية، كما تزوده أيضا بالصور.

وتمتلك القدرة على تفادي المضادات الأرضية مثل صواريخ أس 300 وأس 400 الروسية المتطورة. فيما يتسع خزان الوقود لنحو 18 ألف لتر، حوالي ضعفي سعة خزان الوقود في طائرة أف 16.

وتستطيع مقاتلة F-35 بمفردها حاليا الاضطلاع بتنفيذ المهام، التي كانت تقوم بها عادة عدة طائرات متخصصة مثل: القتال الجوي والقصف جو - أرض وعمليات الهجوم الإلكتروني والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

هناك 3 إصدارات من هذه المقاتلة الشبح متعددة الأغراض والقدرات والتي طورتها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، ولكل إصدار بينهما مزاياه الخاصة.

فنموذج F-35A مخصص للإقلاع والهبوط الاعتيادي، أما النموذج F-35B فهو للإقلاع القصير والهبوط العمودي، والنموذج F-35C فهو المخصص للخدمة من على متن حاملات الطائرات.

وتتكون الطائرة من 300 ألف قطعة، ولها محرك واحد ومقعد واحد للطيار وفتحتان للتهوية، ويتوجب على طاقمها ومهندسيها والطاقم الأرضي معرفة 500 مصطلح ليتمكنوا من تشغيلها.