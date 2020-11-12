شكرا لقرائتكم خبر عن سول : اتفاق رئاسي مع بايدن لحل القضية النووية الكورية الشمالية والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كانج مين سيوك المتحدث باسم مون أن بايدن وصف كوريا الجنوبية بأنها " ركيزة " الأمن والرخاء في منطقة المحيط الهادي-الهندي.
وأضاف المتحدث أن مون طلب من بايدن" بالتعاون بصورة وثيقة" من أجل تطوير التحالف المأمول بين سول وواشنطن في المستقبل ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم.
وأشار المتحدث إلى أن بايدن أكد التزام واشنطن بشأن أمن كوريا الجنوبية، وقال إنه سوف يعمل مع سول من أجل التوصل لحل للقضية النووية الكورية الشمالية.
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