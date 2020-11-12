أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم... طفل السادسة يدخل موسوعة غينيس!

سجّل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في الهند رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال حصوله على شهادة تجعله أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم.
وأكدت موسوعة غينيس العالمية أن هذا الإنجاز يجعل الصبي أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم.
وقال تالسانيا لـ ANI: "علمني والدي الترميز. وبدأت استخدام الأجهزة اللوحية عندما كان عمري عامين". وأضاف: "في سن الثالثة، اشتريت أجهزة تعمل بنظامي iOS و Windows. لاحقًا، عرفت أن والدي كان يعمل على بايثون".
وأوضح أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم أنه عندما حصل على الشهادة من بايثون، كان يصنع ألعابًا صغيرة. وتابع: "وبعد مرور بعض الوقت، طلبوا مني إرسال بعض إثباتات العمل. وبعد بضعة أشهر، حصلت على شهادة غينيس للأرقام القياسية".
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