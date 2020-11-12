أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم... طفل السادسة يدخل موسوعة غينيس!

وفي التفاصيل، فقد نجح أرهام أوم تالسانيا، من أحمد أباد، في اختبار شهادة ميكروسوفت للغة برمجة بايثون في مركز اختبار بيرسون فيو.

وأكدت موسوعة غينيس العالمية أن هذا الإنجاز يجعل الصبي أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم.



وقال تالسانيا لـ ANI: "علمني والدي الترميز. وبدأت استخدام الأجهزة اللوحية عندما كان عمري عامين". وأضاف: "في سن الثالثة، اشتريت أجهزة تعمل بنظامي iOS و Windows. لاحقًا، عرفت أن والدي كان يعمل على بايثون".

وأوضح أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم أنه عندما حصل على الشهادة من بايثون، كان يصنع ألعابًا صغيرة. وتابع: "وبعد مرور بعض الوقت، طلبوا مني إرسال بعض إثباتات العمل. وبعد بضعة أشهر، حصلت على شهادة غينيس للأرقام القياسية".