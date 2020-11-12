أعشاب وأطعمة تساعد في خفض ضغط الدم... تناولوها بانتظام!

جدول يبين المعدلات الطبيعية والمرتفعة لضغط الدم

أطعمة ومشروبات وأعشاب تعمل على خفض ضغط الدم:

الخضروات الورقية:

يساعد البوتاسيوم الكلى على التخلص من المزيد من الصوديوم من خلال البول. مما يخفض ضغط الدم.

التوت:

غني بالمركبات الطبيعية التي تسمى الفلافونويد. وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد على خفض ضغط الدم.

الشوفان:

غني بالألياف ومنخفض الدهون والصوديوم ما يجعله ممتازًا لخفض ضغط الدم.

الثوم:

يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم عن طريق زيادة كمية أكسيد النيتريك في الجسم. يساعد أكسيد النيتريك على تعزيز توسع الأوعية، أو توسيع الشرايين، لتقليل ضغط الدم.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي على أكثر من 60 بالمائة من الكاكاو وتحتوي على سكر أقل من الشوكولاتة العادية.

الموز:

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أفضل من تناول المكملات الغذائية.

السمك:

تحتوي الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتقلل الالتهابات وتقلل الدهون الثلاثية.