أعشاب وأطعمة تساعد في خفض ضغط الدم... تناولوها بانتظام!

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جدول يبين المعدلات الطبيعية والمرتفعة لضغط الدم
الخضروات الورقية:
يساعد البوتاسيوم الكلى على التخلص من المزيد من الصوديوم من خلال البول. مما يخفض ضغط الدم.
التوت:
غني بالمركبات الطبيعية التي تسمى الفلافونويد. وجدت دراسة أن استهلاك هذه المركبات قد يمنع ارتفاع ضغط الدم ويساعد على خفض ضغط الدم.
الشوفان:
غني بالألياف ومنخفض الدهون والصوديوم ما يجعله ممتازًا لخفض ضغط الدم.
الثوم:
يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم عن طريق زيادة كمية أكسيد النيتريك في الجسم. يساعد أكسيد النيتريك على تعزيز توسع الأوعية، أو توسيع الشرايين، لتقليل ضغط الدم.
الشوكولاتة الداكنة:
تحتوي على أكثر من 60 بالمائة من الكاكاو وتحتوي على سكر أقل من الشوكولاتة العادية.
الموز:
تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم أفضل من تناول المكملات الغذائية.
السمك:
تحتوي الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتقلل الالتهابات وتقلل الدهون الثلاثية.
يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مقاومة للالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.
الريحان:
يمنع الأوجينول الكيميائي الموجود في الريحان بعض المواد التي تشد الأوعية الدموية. مما يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم.
القرفة:
كشفت إحدى الدراسات أن مستخلص القرفة يخفض ضغط الدم المرتفع المفاجئ.
الهيل:
حيث وجدت دراسة اجريت على 20 شخصًا أن المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم شهدوا انخفاضًا كبيرًا في قراءات ضغط الدم بعد أخذ مسحوق الهيل مرتين في اليوم لمدة 12 أسبوعًا.
الزنجبيل:
ثبت أن الزنجبيل يحسن الدورة الدموية ويريح العضلات المحيطة بالأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم.
البنجر:
يحتوي على نسبة عالية من أكسيد النيتريك، مما يساعد على فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.
الحليب الخالي من الدسم:
مصدر ممتاز للكالسيوم وقليل من الدهون. وهي عناصر مهمة في النظام الغذائي لخفض ضغط الدم.
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