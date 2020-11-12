نجاة وزير صومالي من الاغتيال ومقتل 3 من حراسه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجا وزير البيئة والسياحة بولاية جوبلاند الصومالية عيديد سليمان حاشي، اليوم الخميس، محاولة اغتيال إثر زرع عبوة ناسفة بمنزله في مدينة كسمايو. وبحسب تقارير صحفية لوسائل إعلام صومالية محلية أسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة من حراس الوزير الشخصيين وإصابة اثنين آخرين.

وقال الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "أتمتع بصحة جيدة ولم أتعرض لأي أذى إثر الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة جنود وإصابة اثنين من الحرس الأمني التابع لي" .

وتبنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، كما أعلنت السلطات الأمنية بولاية جوبلاند فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم .

والثلاثاء الماضي، نجا النائب الثاني لرئيس البرلمان بولاية جوبلاند الصومالية، عبدي بالي حسين من محاولة اغتيال في هجوم استهدف منزله بكسمايو .

وتشهد الاغتيالات المنظمة بحق رجال الأعمال والوجهاء والمسؤولين الحكوميين تصاعدا من قبل حركة الشباب الإرهابية جراء تدهور أمني غير مسبوق في كسمايو حاليا خلال السنوات الماضية .



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