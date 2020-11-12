الشرطة الهولندية: إطلاق نار على السفارة السعودية في لاهاي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الهولندية إنها تحقق في حادث إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر الخميس، لم يسفر عن وقوع إصابات.
وأوضحت الشرطة أن عدة أعيرة نارية أطلقت على مبنى السفارة في لاهاي قبل السادسة بقليل (05:00 بتوقيت جرينتش).
ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.
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