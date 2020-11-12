كمين مسلح يوقع قتلى ومفقودين من الجيش في بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل سبعة جنود فيما أصيب آخرون أو "فقدوا"، في كمين وقع شمال بوركينا فاسو.

ووفق ما صرح به مصدر أمني، تعرضت دورية عسكرية لكمين على محور (بلدتي) تين اكوف-بلديابي"، في إقليم أودالان.

ولفت المصدر إلى أن الحصيلة الأولية للقتلى بلغت سبعة جنود، متحدثا عن جرحى ومفقودين دون ذكر أعدادهم.

وبوركينا فاسو المجاورة لمالي والنيجر، تشهد منذ عام 2015، سلسلة هجمات إرهابية أودت بحياة بأكثر من 1200 شخص.

كما دفعت تلك الهجمات، أكثر من مليون شخص للنزوح هرباً من المناطق التي تشهد أعمال عنف.