برلمان إثيوبيا يرفع الحصانة عن 39 من "تجراي" بينهم حاكم الإقليم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي التي يخوض الجيش حربا معها في شمالي البلاد.

وقال بيان صادر عن البرلمان نقله التلفزيون الرسمي اليوم الخميس إنه تم رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل.



وجاء قرار البرلمان الإثيوبي بالإجماع على اقتراح رفع الحصانة عن 39 فردًا مشتبهًين بارتكاب جرائم مختلفة في الحرب التي يقودها الجيش ضد ما تسميها الحكومة الإثيوبية مجموعة العصابة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي.

وأشار البيان إلى أن أبرز الجرائم التي وجهت للمجموعة تمثلت الخيانة والهجوم على الجيش الوطني والحصول على الأسلحة بطرق غير قانونية وجرائم أخرى.