الجيش الإثيوبي "يحرر" غرب تجراي ويعثر على جثث لجنوده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، العثور على جثث أفراد من قوات الجيش في منطقة شيرارو بإقليم تجراي بعد دخول القوات للمدينة وفرض سيطرتها عليها.

وأضاف آبي أحمد أن جثث أفراد الجيش كانت مكبلة بقسوة وأذرعهم وأرجلهم مقيدة خلف ظهورهم.

وأشار إلى أن ذلك يعكس مدى قسوة مجموعة جبهة تحرير تجراي، مضيفا أن "الهدف من هذا العمل الوحشي هو تدمير إثيوبيا وإثارة غضب جيشنا والشعب".

وأكد آبي أحمد أن "نهاية هذه العصابة المجرمة من جبهة تحرير تجراي ستكون قريبة"، مشيرا إلى أنه تم تحرير المنطقة الغربية من إقليم تجراي.

ولفت إلى أن الجيش "حرر" الجزء الغربي من منطقة تيجراي حيث تقاتل القوات الاتحادية قوات من المنطقة منذ أسبوع.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت، الأربعاء قبل الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، شمالي البلاد، عقب هجوم على معسكر للدفاع الوطني.



وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإثيوبي أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تجراي.