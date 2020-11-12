التايمز: اتهام بريطاني لقطر بتمويل الإرهاب عبر اثنين من مواطنيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن بريطانيا اتهمت قطر بتمويل الإرهاب عبر اثنين من مواطنيها.



وأكدت أن محكمة بريطانية تستمع لشهود بشأن منع قطر تحقيق العدالة بالرشوة والتهديد.

ولفتت إلى أن الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا حول اتهامات لقطر بتهديد شهود بقضية تمويل الإرهاب.

وتابعت: الشرطة تسلمت تفاصيل الابتزاز والتهديد التي مارستها قطر ببريطانيا وهولندا.

وقبل نحو عام ذكر تقرير للصحيفة ذاتها أن قطر مازالت تواصل تمويل الإرهاب عبر توفير تمويلات ومبالغ ضخمة للجماعات المتطرفة وذلك عبر بنك الريان الذي يتخذ من بريطانياً مقراً له وتسيطر عليه قطر بشكل مباشر.

وأوضح التقرير وفقاً لصحيفة الـ "تايمز"، أن المصرف الذي يتبع قطر يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات البريطانية المرتبطة بترويج القضايا الإسلامية ونشر التطرف والإرهاب.