خبراء يكشفون أسباب رفض أمريكا السماح لتركيا وقطر الحصول على أف-35

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محلل سياسي عربي، أن العلاقات العسكرية بين قطر وإيران، من التكامل والشمولية ما يجعل أي اتفاق لإمداد الدوحة بمقاتلات أف-35 الأمريكية سبباً في تردي المنطقة في مزيد من الاضطرابات.



وأوضح المحلل وفقا لموقع 24 أن وصول المقاتلات الأمريكية من طراز أف -35 إلى يد قطر يعني أن هذا النوع من الأسلحة المتطورة أصبح في الأيدي الخطأ، ما قد يؤدي إلى شرق أوسط غير مستقر.

وكانت قد حظرت الاداراة الامريكية من حصول تركيا على المقاتلة وذلك بسبب سلوكها العدواني.