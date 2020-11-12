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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يكشفون أسباب رفض أمريكا السماح لتركيا وقطر الحصول على أف-35 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد محلل سياسي عربي، أن العلاقات العسكرية بين قطر وإيران، من التكامل والشمولية ما يجعل أي اتفاق لإمداد الدوحة بمقاتلات أف-35 الأمريكية سبباً في تردي المنطقة في مزيد من الاضطرابات.
وأوضح المحلل وفقا لموقع 24 أن وصول المقاتلات الأمريكية من طراز أف -35 إلى يد قطر يعني أن هذا النوع من الأسلحة المتطورة أصبح في الأيدي الخطأ، ما قد يؤدي إلى شرق أوسط غير مستقر.
وكانت قد حظرت الاداراة الامريكية من حصول تركيا على المقاتلة وذلك بسبب سلوكها العدواني.
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