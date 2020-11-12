صفعة على وجه أردوغان.. مشروع قانون يمنع تسليم تركيا مقاتلات "إف-35"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون للإنفاق يمنع تسليم تركيا الجيل الجديد من مقاتلات "إف-35"، حسب ما ذكر موقع "أحوال" التركي.



وقال موقع "أحوال" إنه بموجب مشروع القرار الذي وقعه ترامب يُحظر تسليم تركيا المقاتلات حتى يقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحديثاً للتقرير المتعلق بشراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي "S-400".

وقال البنتاجون في تقرير سابق للكونجرس إن شراء تركيا نظام الصواريخ الروسية "S-400" ربما يؤدي إلى إقصاء أنقرة من برنامج تصنيع المقاتلات "إف-35"، وربما يؤثر على امتلاكها أسلحة أخرى مثل المروحية "بوينج سي إتش-47 شينوك"، ومقاتلات "لوكهيد إف-16" ومروحيات "يو إتش-60 بلاك هوك".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعم، أنه لا تراجع عن عملية تسلم نظام الدفاع الصاروخي "S-400" من روسيا في 2019.

ويتطلب مشروع قرار الكونجرس أن تدرج الإدارات الأمريكية وصفاً مفصلاً للطائرات من أجل فرض العقوبات، وفقاً للمادة 231 من قانون مكافحة النفوذ الروسي في أوروبا وأورآسيا لعام 2017.

وأشار موقع "أحوال" إلى أن مشروع القانون الأمريكي يحظر أيضاً بيع الأسلحة للحرس الأمني لأردوغان، حتى يقدم بومبيو إخطاراً للكونجرس يفيد بتقديم الحراس المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين في واشنطن في مايو/آذار 2017 للعدالة.

وقال مسؤولون أمريكيون إنه إذا مضت أنقرة في شراء نظام "إس-400" من روسيا فسوف تسحب واشنطن عرضها لبيع صواريخ باتريوت بقيمة 3.5 مليار دولار من إنتاج شركة رايثيون.

وقال المسؤولون إن العرض الأمريكي الرسمي المقدم إلى تركيا لشراء أنظمة صواريخ باتريوت ينقضي في نهاية مارس/آذار وبعدها سيجري تقديم طلب جديد.