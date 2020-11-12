اليوم.. لجنة السياسة النقدية بالمركزي تجتمع لحسم مصير الفائدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تجتمع اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات تتأرحج بين التثبيت والخفض.

ويعد هذا الاجتماع هو التاسع وقبل الأخير للجنة هذا العام الذي شهد خفض أسعار الفائدة بنسبة 3.5% منها 3% دفعة واحدة في خفض استثنائي يوم 16 مارس الماضي خلال اجتماع طارئ كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وأيضا خفض بنسبة 0.5% خلال الاجتماع الأخير للجنة في 24 سبتمبر الماضي.

وتتوقع بنوك استثمار هيرميس، وبلتون، وبرايم تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة اليوم، بينما تتوقع بنوك استثمار أرقام كابيتال، وفاروس، وإتش سي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.

ويأتي الاجتماع عقب يومين فقط من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأرقام التضخم عن شهر أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيانات الجهاز، وصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.6% خلال أكتوبر مقابل 3.3% في سبتمبر الماضي، كما سجل في المدن 4.5% خلال أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن قفز معدل التضخم الشهري للأسعار في إجمالي الجمهورية عن أكتوبر الماضي إلى 2.3% مقابل صفر% في سبتمبر الماضي.، كما ارتفع في المدن إلى 1.8% خلال أكتوبر الماضي مقابل 0.3% في سبتمبر الماضي، بحسب جهاز الإحصاء.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند مستوى 9% خلال الربع الأخير من عام 2020، بزيادة أو نقصان 3%.

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