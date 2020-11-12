ضبط 9 كيلو بانجو في حملة أمنية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، والخارجين عن القانون، والمطلوبين لتنفيذ أحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة.