محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، والخارجين عن القانون، والمطلوبين لتنفيذ أحكام.
وأسفرت الحملة عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام.
جرى تحرير المحاضر اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 9 كيلو بانجو في حملة أمنية بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.