لقاح "سبوتنيك V" يسجّل فعاليّة بلغت 92% أعلن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" بلغت 92% وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات لمرحلة الثالثة. روسيا ... 11 نوفمبر 2020 12:52

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.