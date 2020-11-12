المكسيك.. ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 986 ألفا و177 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 986 ألفا و177 حالة، وذلك عقب تسجيل 7 ألاف و646 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 96 ألفا و430 حالة، وذلك عقب تسجيل 588 حالة وفاة جديدة.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.