الهند.. ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 8 ملايين و683 ألفا و916 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 8 ملايين و683 ألفا و916 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 47 ألفا و905 حالات إصابة جديدة.
تي في" الهندية - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 128 ألفا و121 حالة، وذلك عقب تسجيل 550 حالة وفاة جديدة، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 8 ملايين و66 ألفا و501 شخص.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إنديا
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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