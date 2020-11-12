الحكومة ترفض مقترح الأغلبية القاضي بدعم الأسر لاقتناء السكن بفائدة لا تتجاوز %1.5

رفضت الحكومة التعديل، الذي اقترحه رؤساء فرق الأغلبية في مجلس النواب على مشروع القانون المالية 2021، فيما يتعلق بدعم اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن رؤساء الأغلبية اقترحوا، تعديلا على مشروع قانون مالية 2021، الذي تمت مناقشته داخل مجلس النواب، حيث يهم هذا التعديل دعم الدولة لفئات معينة عند اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة.

واقترحت الأغلبية على الحكومة، دعما ماليا لتغطية فارق نسبة الفائدة لفائدة الأجراء، والموظفين، والمهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، وكذلك، المتزوجين، للمرة الأولى، وذلك من أجل اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة على أن لا يتجاوز سعر الاقتناء 1.5 مليون درهم.

وأضافت الأغلبية أن مؤسسات الائتمان، والهيآت الداخلة في حكمها ملزمة بتخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة الفئات المذكورة لاقتناء السكن الرئيسي للمرة الأولى، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5في المائة على أن تتحمل الدولة فارق السعر المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا.