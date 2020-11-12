مباراة ودية في كرة القدم بين “إسرائيل” والإمارات صيف 2021

اتفق اتحادا الكرة الإسرائيلي والإماراتي، الأربعاء، على لعب مباراة ودية بين منتخبي البلدين الصيف المقبل، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن “رئيس الاتحاد الإسرائيلي أورن حسون تحدث في وقت سابق مع رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي”.

وأضافت أنه “جرى الاتفاق بين الجانبين على إطلاق تعاون مشترك بين الاتحادين، وإقامة مباراة ودية لكرة القدم بين المنتخبين الإسرائيلي والإماراتي الصيف المقبل” دون تحديد مكان إقامتها.

وفي 25 أكتوبر الماضي أعلن رئيس نادي “مكابي حيفا” الإسرائيلي لكرة القدم “يعقوب شحار” أنه تلقى دعوة من نادي العين الإماراتي لخوض مباراة ودية.

وقال شحار، وقتها، وفق ما نشره الموقع الرسمي للنادي الإسرائيلي إن المباراة ستقام في مدينة العين باستاد هزاع بن زايد، دون تحديد موعد لها.

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات قبل نحو شهر ونصف، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 شتنبر الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، “طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية”.