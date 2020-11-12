شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتصدر.. إصابات كورونا عالميا تتجاوز 52 مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 52 مليونا و69 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 34 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و283 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والأرجنتين والمملكة المتحدة وكولومبيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وألمانيا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
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