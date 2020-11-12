تعرف على حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، أن يشهد طقس العراق زخات مطرية متذبذبة حتى منتصف الأسبوع المقبل، فيما نشرت تقرير كميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.

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