شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجيفي.. إخواني عراقي موالي لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 يقول مراقبون ومحللون سياسيون إن السياسي العراقي النجيفي ينفذ أوامر تلقاها من تركيا بالتحرك في العراق، لتطويق الغضب الحكومي إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة على العراق، ومنع مواطنيه من السفر إلى تركيا لمتابعة شؤون ملحة.

أطراف سياسية عديدة وفعاليات اجتماعية، طالبت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح الاندفاع التركي المتهور نحو الإساءة إلى العراق. وترشح النجيفي على قوائم الحزب الإسلامي، جناح حركة الإخوان المسلمين في العراق، لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005.

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