مهندسو الغد يحتجون على إحداث مدارس “إينسا” جديدة.. وطالبان: الأولوية لإصلاح الاختلالات وليس البناء- فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، اليوم الأربعاء، في طنجة، خلال وقفة احتجاجية، عن رفضهم لإحداث مدراس وطنية جديدة، لأسباب بينها الطريقة، التي يلج فيها الوافدون الجدد إلى المؤسسة بدل معالجة الاختلالات البنيوية.

وكشف الطلبة لـ”اليوم 24″ أن وزارة التعليم العالي ألغت مباراة الولوج إلى مدرسة المهندسين بامتحان كتابي، واكتفت بعتبة انتقاء تحددها كل مدرسة، ما ساهم في خلق اكتظاظ في المؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية دعت إلى إضراب وطني، ابتداء من اليوم، وإلى غاية 13 من شهر نونبر الجاري، للمطالبة بتوفير الشروط، والضوابط الأساسية للتكوين الهندسي، بدل فتح مدارس جديدة.