الأهلى “يطالب” الرجاء ببطاقة بانون بعد تحويل مبلغ مليوني دولار

وكشف “اليوم السابع” أن إدارة الاهلي خاطبت نظيرتها في الرجاء بشكل رسمي لإرسال البطاقة الدولة لبدر بانون بعدما قام الأهلي بتحويل مبلغ مليونى دولار للرجاء خلال الساعات الماضية من أجل إتمام صفقة الدولى المغربى بدر بانون بشكل رسمى، وذلك رداً على العروض التى وصلت لنادى الرجاء مؤخراً لضم بدر بانون رغم أن الأهلى سبق وأنهى الصفقة مع النادى المغربى وأتم كذلك إجراءات التعاقد مع اللاعب، يضيف المصدر ذاته.

وكان مُقررا، يٶكد المصدر ذاته، وصول بدر بانون القاهرة، اليوم الأربعاء، لإعلان انتقاله للأهلي بشكل رسمي لكن تعذر وصول اللاعب بسبب إصابة زوجته بفيروس “كورونا” الأمر الذى تسبب في تأجيل وصوله للأهلي الذي أنهى إجراءات ضم اللاعب مع الرجاء مقابل مليوني دولار تم تحويلها دُفعة واحدة منذ ساعات للرجاء حتى يقطع الاهلي الطريق على إية إغراءات خارجية تأتي للرجاء لضم اللاعب سواء من قطر أو الأمارات أو من اي دولة خليجية أو غيرها أخرى.