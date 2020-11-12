«واتساب» تضيف خدمة التسوق لتطبيقها الجديد

المناطق - وكالات

نشر موقع “تابمز نيوز ناو” الهندي تقريرا ذكر فيه ان صحفا عالمية كشفت عن إضافة تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” زرا جديدا يقدم مهام استثنائية.

وأوضح التقرير إن واتسآب أنهت الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها وسيكون مخصصا للتسوق.

وحسب الموقع، فقد أضافت “واتسآب” الزر الجديد في تطبيقها المنفصل “واتسآب بزنس” وتنوي أن تضيفه قريبا إلى النسخة الكاملة من “واتسآب”.

ويمكن هذا الزر من فتح كاتالون المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتسآب والبدء في التسوق من دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.

وسيحل زر التسوق الجديد في تطبيق واتسآب بدلا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال، بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.