شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع حوالي 22 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 727553 حالة بعد تسجيل 21866 حالة جديدة.
وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11982 بعد تسجيل 215 حالة جديدة.
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