شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار يضرب جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين ومقتل شخص والان نبدء بالتفاصيل
وهاجم فامكو اليابسة ثلاث مرات بدءا من ليلة الأربعاء في إقليم كوينزون، جنوبي العاصمة مانيلا، مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها 155 كيلومترا في الساعة.
وقالت الوكالة المحلية إنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 68 عاما ميتا على سطح بيته في منطقة ساحلية بإقليم كامارينز نورت، حيث فُقد ثلاثة أشخاص أيضا.
وضرب الإعصار الفلبين بينما لا تزال تتعافى من الإعصار (مولاف) أقوى إعصار في العالم هذا العام والذي قتل 25 شخصا ودمر آلاف المنازل في أوائل نوفمبر .
وفي بعض ضواحي شرق مانيلا لجأ السكان إلى أسطح البيوت التي غمرتها المياه، انتظارا للإنقاذ.
وخاض البعض في المياه حاملين أمتعتهم الثمينة وحيواناتهم الأليفة، بينما نقل عمال الإنقاذ السكان في قوارب.
وتم تعليق الرحلات الجوية في مانيلا بينما أوقف خفر السواحل عمليات الموانئ. كما تم تعليق العمل الحكومي وأغلقت أسواق المال.
ومن المتوقع أن يتجه فامكو بعد ذلك إلى فيتنام، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية هناك أن يضرب وسط البلاد يوم الأحد ويجلب أمطارا غزيرة.
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