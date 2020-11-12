فضيحة تعرية النساء في الدوحة.. فصول جديدة تتكشف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزيرة خارجية أستراليا ماريس باين، إن بلادها تنتظر رد قطر بشأن الانتهاكات الصارخة لسيدات أستراليات بمطار حمد الدولي. بعد "واقعة المطار".. إجراء جديد من أستراليا تجاه قطر "تعرية وفحص وإذلال" أستراليات.. فضيحة جديدة لقطر

وأضافت: "سننظر في الخطوة التالية عند استلام تقرير قطر بشأن الانتهاكات"، مضيفة أن "القطريين يدركون مدى قلقنا عما حدث في مطار حمد". المسؤولة الأسترالية الرفيعة أكدت أن "هناك تحقيقا بشأن ما جرى في مطار حمد ونأخذ الأمر بصرامة".

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