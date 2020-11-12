كورونا في 24 ساعة| 227 حالة و15 إجراء بشأن الموجة الثانية ومصر تحصل على 20 مليون جرعة من اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 122 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100662 حالة حتى اليوم.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
11 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء
متحدث الحكومة: تطبيق مواعيد غلق المحلات أول ديسمبر.. والإعلان عنها قريبًا
وزيرة الصحة تستعرض موقف لقاحات كورونا أمام مجلس الوزراء
وزيرة الصحة تعلن 15 إجراء بشأن الموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا
الصحة: لا نحصل على نسبة ربح من مسحة "كورونا" على المسافرين
كورونا في فرنسا: الإصابات تتجاوز المليون و857 ألف حالة والوفيات 41062
كورونا في ألمانيا: الإصابات تصل إلى 715 ألفا و693 حالة والوفيات 11781
فايزر: 300 مليون جرعة من لقاح كورونا توزع في أوروبا قريبًا
فور إنتاجه.. اتفاق مصري للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا
الجزائر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا
وفاة كاهن من إيبارشية البحيرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
كورونا اليوم: زيت السمك يمنع الفيروس.. وهذا سر الإصابة بعد التطعيم
الدنمارك توافق على تمويل التجارب السريرية للقاح محتمل ضد كورونا
غرفة صناعة الدواء: لدينا مخزون من أدوية كورونا يكفي لعام ونصف
روسيا: لقاح "سبوتنيك V" يسجل فعالية بنسبة 92%
عوض تاج الدين: كورونا مستمرة ل2021 وتعاقدنا على حصة مضمونة من اللقاح
لجنة مكافحة كورونا: زيادة أعداد الإصابات تستدعي الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية
حصيلة إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز المليون
الاتحاد الأوروبي يتوقع بدء توزيع لقاح كورونا في الفصل الأول من 2021
السويد تفرض إغلاقًا جزئيًا على الحانات والمطاعم
تسجيل 71 وفاة بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية
جنوب إفريقيا تتفق مع شركة أمريكية لإنتاج لقاح كورونا على أراضيها
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