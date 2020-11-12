20 مليون جرعة لقاح دولي وخط إنتاج محلي.. إجراءات جديدة من الصحة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعدادات الوزارة للموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا. ويرصد "الخليج 365" أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الوزيرة على النحو التالي: - تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات. - تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا. - متابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية. - زيادة المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد. - زيادة مخزون المستلزمات الوقائية. - تدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى. - مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية. - زيادة القدرة التشغيلية بإجمالي 61 معملا. Advertisements - رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل. - تطوير شبكة الغازات وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية. - التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس كورونا. - انتهاء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 ألف مشارك. - زيادة قدرة الخط الساخن 105. - استمرار مبادرات الصحة العامة، والقوافل العلاجية وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج. - صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر وتطعيمات روتينية. - استمرار منظومة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية. - إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة. - مصر ستحصل على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية. - منح الأولوية للأكثر عرضة للإصابة بالفيروس (الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثراً، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

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