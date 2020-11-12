70 ضحية جديدة في تركيا بزعم الإنتماء لغولن

باتت تهمة الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن أشبه بـ"مثلث برمودا" تركي يبتلع 4 سنوات أصوات المعارضين لنظام الرئيس رجب أردوغان.

واعتقلت السلطات التركية، 70 شخصا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية انقلاب عام 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، وفقا "العين الإخبارية"، حيث صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بإسطنبول، وشمل 20 ولاية أخرى.

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وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن عملية الاعتقال للمطلوبين جاءت على خلفية الاشتباه بانتمائهم لجماعة "غولن" التي تدرجها أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

ومن بين المعتقلين جنود بالجيش حاليًا، وآخرون تم فصلهم من المؤسسة العسكرية سابقًا على خلفية مسرحية الانقلاب، فضلا عن طلاب بأكاديميات عسكرية كان قد سبق فصلهم أيضًا من دراستهم.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

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