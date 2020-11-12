عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الولايات المتحدة تكشف سلاح روسيا المرعب

الخميس 12 نوفمبر 2020

الخليج 365

أكد موقع "ذي درايف" الأمريكي، أن مجموعة الأسلحة التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية والمخصصة لقاذفات "TU-160"، و"TU-95MS"، و"TU-22M3" الاستراتيجية، تثير الرعب.



وأشار الموقع، إلى أن "السلاح المرعب والترتيب ببراعة للأسلحة المتوقع حملها على هذه الطائرات الاستراتيجية، نموذج مألوف للطيران العسكري وكثيرا ما يتم استخدامها في عروض القوة العسكرية".

وتابع: "حتى الآن، كانت هناك فرص قليلة ثمينة لرؤية قاذفات القنابل الاستراتيجية الروسية معروضة إلى جانب حمولاتها المحتملة، لكن هذا تغير عقب مجموعة الصور المصاحبة التي نشرتها مؤخرا وزارة الدفاع الروسية".

Advertisements

وأضاف: "تم تقديم قاذفات اللصواريخ الثلاث، تم تطويرها بمكتب تصميم توبوليف مع مجموعة مختارة من الأسلحة التي يمكن أن تحملها، بما في ذلك صواريخ كروز المجنحة، والتي نادرا ما ترى".

وتابع: تظهر إحدى الصور "الطائرة وقد رصف أمامها صفان من الصواريخ، الأول ضم 12 صاروخ كروز استراتيجيا من طراز Kh-55SM، كانت بمثابة الأساس لإنشاء أسلحة مماثلة من قبل الصين وإيران، والثاني لـ12 صاروخا من طراز KH-101/102، تم استخدامها من قبل القوات الروسية في سوريا".

وأعلنت شركة الطائرات المتحدة (UAC) عن أول رحلة لطائرة توبوليف 160M بمحركاتها الجديدة NK-32-02.

وأعلن مجلس الدفاع القومي في مارس الماضي، أن "حاملة الصواريخ الروسية الأسرع من الصوت Tu-160، ليس بها أي عيوب تصميمية، باستثناء أنها لا تستخدم تقنية التخفي"، حيث ترافقها المقاتلات لحمايتها في الطبقات الدنيا من الغلاف الجوي.